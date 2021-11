De paarse trui klopt de roze trui: Peter Sagan wint het Giro-criterium in Dubai

Voor het eerst werd een Giro d'Italia Criterium georganiseerd... in Dubai. Peter Sagan, roze trui Egan Bernal: zij waren een paar van de meest klinkende namen die aan de start kwamen. Het waren ook zij die in de finale afstand namen van de rest.

Met ook Aru, Ganna en Viviani deden er ook enkele Italianen met een ferme staat van dienst mee. Wie in de Giro met een speciale trui aan de haal wilde gaan, droeg die ook in dit criterium. Dat wil zeggen: Sagan in de paarse puntentrui, Bernal in de roze trui als eindwinnaar.

In de straten van Dubai werden dertig rondjes van twee kilometer gereden. In de laatste ronden geraakten Bernal en Sagan samen voorop. Qua sprintsnelheid is er uiteraard een bepaald verschil tussen hen beiden. Het kostte Sagan dan ook weinig moeite om het te halen aan de streep.

Voor Peter Sagan een mooie afsluiter van het seizoen. Ook Marc Hirschi mocht nog mee op het podium: hij kwam als derde door aan de finish.