Eli Iserbyt weet waar hij het verschil maakte: "Toon reed er nog slechter dan ik"

Eli Iserbyt won in de Superprestige van Niel. Zijn negende overwinning van het seizoen ondertussen al.

In de voorlaatste ronde leek Iserbyt in de zandbak de nodige afstand te nemen van zijn eerste achtervolgers, maar toch kwam Toon Aerts terug.

De laatste ronde verliep echter niet zoals verwacht. “Ik reed net na start-finish lek, dat was jammer”, zei bij Sporza.

In de zandbak sloeg hij ondanks de vermoeidheid toch toen. “Het was eigenlijk mijn slechtste zandpassage, maar Toon reed nog slechter. Hij viel stil, dus het was erop en erover en een sprint van stervende zwanen.”

Over de sprint was wat twijfel, maar de jury zag geen probleem. “Ik wist dat hij rechts van mij zat. Ik ging iets naar rechts, maar er was nog ruimte genoeg om mij te passeren. Ik denk niet dat dat een rol gespeeld heeft.”