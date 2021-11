Nederlandse zege bij de vrouwen op Jaarmarktcross in Niel

Lucinda Brand heeft de derde manche in de Superprestige op de Jaarmarktcross in Niel op haar naam geschreven.

Sanne Cant kwam niet aan de start in Niel, zij blesseerde zich in de opwarming door twee keer te vallen. Ze had last van de knie. Ook Kata Blanka Vas kwam niet aan de start, zij won onlangs nog in Overijse.

Annemarie Worst nam de beste start, maar Alvarado, Betsema en Kastelijn bleven in de buurt. Brand kende de nodige problemen met haar fiets.

Worst werd teruggenomen na een valpartij, maar even later was ze weer alleen weg. Bij het ingaan van de slotronde had ze nog acht seconden voor op Brand en elf op Betsema.

Brand reed echter een stevige slotronde en na een nieuwe valpartij van Worst was de winnaar gekend. Worst werd tweede, Betsema derde.