Giro-topman hoopt dat Pogacar zich geroepen voelt voor stunt van jewelste: "In de Tour weinig meer te bewijzen"

Wie Pogacar zegt, zegt de Tour de France. Maar ook in de Giro zouden ze hem natuurlijk maar al te graag eens aan de start krijgen. Giro-topman Mauro Vegni tracht hem te prikkelen: hij zou graag een renner zien die nog eens voor de dubbel Giro-Tour gaat.

Als het niet lukt, hoeft dat ook geen ramp te zijn, want Pogacar heeft al twee Tourzeges op zak. "De Tour de France drie of vier keer winnen, maakt niet veel uit in de carrière van een renner. Als je hem één keer gewonnen hebt, heb je bewezen dat je een fantastische renner bent en dan valt er weinig meer te bewijzen", zegt Vegni in La Gazzetto dello Sport.

Pogacar is wel de man voor straffe numero's. De Giro en de Tour in hetzelfde jaar winnen zou zeker zo'n straf nummer zijn. "Het is jammer dat niemand nu de wens lijkt te hebben om deze dubbel te verwezenlijken. Het is tijd voor nog eens een renner die dat kan, want het is al geleden van die keer dat Pantani het deed."

Vegni laat zich ook uit over de Giro van 2022. "Het is duidelijk dat dit één van de zwaarste Giro-edities van de laatste jaren zal worden, aangezien er heel wat beklimmingen in het parcours verwerkt zitten. Maar de indeling van de etappes stelt de renners ook in staat om in elke etappe hun zegje te doen, want er is voor elk wat wils. Ik denk dat het elke dag spektakel gekoerst zal zijn."