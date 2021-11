OFFICIEEL: Lotto-Soudal plukt Managing Director weg bij Astana

De 37-jarige Yana Seel heeft voor een nieuwe uitdaging gekozen in haar carrière. Seel was de voorbije jaren aan de slag bij Astana als managing director, maar daar werd volgens Sporza met de postjes geschoven nadat Aleksandr Vinokoerov een eerherstel kreeg.

Daardoor heeft Yana Seel besloten om de wielerformatie te verlaten, maar ze blijft wel in de World Tour-wereld actief. Ze gaat namelijk bij het management-team van Lotto-Soudal aan de slag. Seel wordt Chief Business Officer.

📝Welcome, Yana Seel!



Join us in giving a warm welcome to Yana Seel, who will become Chief Business Officer at Lotto Soudal next year.



Read more ⬇️https://t.co/skDlPqfufl