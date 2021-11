Vanthourenhout niet warm voor komst van Van Aert en Van der Poel: "Dat is hun recht"

Begin december maken Van der Poel, Van Aert en Pidcock hun opwachting in de cyclocross, al zitten de andere renners niet te wachten op hun komst.

Michael Vanthourenhout weet niet meteen hoe hij op de komst van de drie tenoren moet reageren. “Het zijn drie grote namen en ik denk dat het publiek wel een kleine beetje snakt naar hun rentree”, zegt Vanthourenhout aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Voor ons maakt dat niet echt uit. We doen altijd ons best, maar het is soms moeilijk om tegen hen op te boksen. Zij kiezen hun eigen programma en zijn dan extra fris op de kampioenschappen. Iedereen kiest zijn eigen schema. Dat is ook hun recht.”

Of ze de drie kunnen kloppen is maar zeer de vraag. “Als ik een superdag heb, kan het zeker, maar we moeten ook realistisch blijven. Het zijn drie fantastische renners, maar ik sta niet aan de start om vierde te worden. Je wilt altijd winnen. Het is ook een sport waar alles moet meezitten. Het BK van vorig jaar was een van mijn beste crossen ooit, zonder dat mankement in de start had ik er Belgisch kampioen kunnen worden.”