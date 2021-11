Peter Sagan doet na excuses het echte verhaal uit de doeken: "Politie wilde een drugstest en dat begreep ik niet"

Het is een opmerkelijk verhaal: Peter Sagan die met een politieagent een handgemeen had na een controle in de maand april. De Slovaak moet een boete betalen. Sagan excuseerde zich reeds via sociale media en komt nu met het volledige verhaal naar buiten.

"Ik was in het appartement van mijn ex-vrouw om mijn zoon in te stoppen. Ik dronk een paar glazen wijn en ik besloot naar huis te gaan, hoewel de avondklok al van kracht was. Ik moest naar huis gaan, want het is mijn adres voor anti-dopingcontroles", legt Sagan uit bij Cyclingnews.

GEEN ALCOHOLTEST

"Ik ging van het ene appartement naar het andere, die slechts 500 meter uit mekaar liggen, op een scooter. Ik zat niet achter het stuur en ik zat niet in een wagen, ik heb dus geen alcoholtest ondergaan. Maar de politie wilde me meenemen naar het ziekenhuis voor een drugstest en dat begreep ik niet. Dat is hetgene waar ik kwaad om was en waarom ik de politieagent een duw heb gegeven", verduidelijkt Sagan.

Uiteraard was de politie hier niet mee gediend, wat de aanleiding ook moge geweest zijn. "Ik heb spijt van het hele incident", benadrukt Sagan nog een keer.