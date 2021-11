Nieuwkomer wil zich volgend seizoen tonen bij Alpecin-Fenix: "Eén van de beste ploegen op dit moment"

Michael Gogl gaat volgend seizoen een nieuwe uitdaging aan in het peloton. De Oostenrijker verlaat Qhubeka NextHash voor een avontuur bij Alpecin-Fenix. Gogl zou onder meer deel uitmaken van de klassieke ploeg.

Gogl kon zich vorig seizoen al tonen in het voorjaar, maar bij Alpecin-Fenix wil hij zich nog meer bewijzen. "Het is één van de beste ploegen op dit moment. De ploeg voor de klassiekers is enorm sterk", legt Gogl uit bij Radsport-News.com.

"Je hebt zo'n sterke ploeg nodig voor het klassieke werk, want hoe meer renners je in de finale nog over hebt, hoe meer troeven je bezit. Zo krijg je ook op persoonlijk vlak meer kansen op de zege. Mijn doel is zelf om constanter te worden, want dan heb ik het niveau om te strijden met de beste renners ter wereld', aldus een zeer ambitieuze Gogl.