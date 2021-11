Trainer Tom Pidcock verwacht de Brit gewoon aan de start in Boom: "Crossen kan hij altijd"

Het is nog onduidelijk of Tom Pidcock komend weekend aan de start zal staan van de cross in Boom. Het staat wel op de planning van de Brit, maar de organisatie heeft laten weten dat het startcontract van Pidcock nog niet in orde is.

Nu heeft ook Kurt Bogaerts, de trainer van Tom Pidcock, zich over de situatie uitgelaten. "Blijkbaar zou het contract van Pidcock nog niet in orde zijn. Zijn manager zal het wel in orde brengen", aldus Bogaerts in een interview bij Sporza. Volgens Bogaerts kan Pidcock sowieso aan de start verschijnen in Boom. "Crossan kan Pidcock altijd, want je kan ook aan de start verschijnen zonder startgeld", laat de trainer van de Britse renner van INEOS Grenadiers weten.