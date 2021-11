Deze cross is hoopvol: "Mét de grote drie en mét publiek, er is zeker iets mogelijk op die datum"

De wereldbeker in Antwerpen gaat dit weekend niet door. En dus is de vraag: wat met de andere crossen deze winter?

In het Nederlandse Hulst maken ze zich alvast sterk dat ze op 2 januari wel degelijk een cross gaan kunnen organiseren.

Het wordt een van de weinige crossen waar Pidcock, van Aert én van der Poel alledrie aanwezig zullen zijn en dus een interessante cross, ook voor het publiek.

Mét publiek?

Op dit moment mikken ze in Hulst zelfs nog op een cross mét publiek. “Wat ze in Antwerpen gedaan hebben, gaan wij zeker niet doen: in Hulst gaat het door op 2 januari”, aldus organisator Bram De Brauwer bij In De Leiderstrui.

"De gezondheid blijft het belangrijkste natuurlijk, maar we zijn hoopvol dat er op 2 januari iets mogelijk is. Liefst met publiek, met de nodige maatregelen uiteraard."