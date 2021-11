Eddy Demarez opnieuw actief bij VRT: "Traject in teken van herstel"

Eddy Demarez is terug bij Sporza, weliswaar (voorlopig) achter de schermen. Rest de vraag: wat nu?

Eddy Demarez kwam in het oog van de storm terecht toen hij in nasleep van de Olympische Spelen een aantal erg kwetsende commentaren had gepleegd over de Belgian Cats.

Uiteindelijk werd hij onder de publieke druk op non-actief gezet door de VRT, maar die hebben hem ondertussen alweer in dienst genomen.

Niet vooruitlopen

Voorlopig werkt hij achter de schermen. "Momenteel werken we met hem in vertrouwen aan een geslaagde terugkeer achter de schermen. Dit traject staat in het teken van herstel", aldus woordvoorder Hans Van Goethem van de VRT bij Het Nieuwsblad.

"We maken er om privacyredenen verder geen details over bekend. Een terugkeer op het scherm? We willen hier verder niet op vooruitlopen."