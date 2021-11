WK in Vlaanderen krijgt heel goede eco-punten: "Vermijden onszelf op de borst te kloppen"

De wereldkampioenschappen in Vlaanderen hebben goede punten gekregen. Dat blijkt uit een duurzaamheidsrapport.

Zo heeft een duurzaamheidsrapport uitgemaakt dat het WK in Vlaanderen liefst 52% minder CO2 heeft uitgestoten.

Lange weg

Meer dan 90 procent van de energie was van groene bronnen afkomstig en er werd ook heel veel afval gerecycleerd.

"De resultaten tonen dat we op de goede weg zijn", zegt Tomas Van Den Spiegel van mede-organisator Flanders Classics tegen Sporza, "maar we moeten vermijden onszelf op de borst te kloppen. Er is nog een lange weg te gaan, wat recyclage bijvoorbeeld. Dat nemen we mee naar de voorjaarsklassiekers.