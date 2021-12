Collega uit het veld heeft niets dan lof voor Van Aert en Van der Poel: "Superrenners, zij zijn de besten"

De rentrée van Van Aert en Van der Poel in het veld is aanstaande, dat weten ook hun collega's in de cross. In het algemeen hebben die vooral heel veel respect en bewondering voor die twee kanjers. Dat is bij Felipe Orts niet anders.

De Spaanse veldrijder is vooral podiumkandidaat in de kleinere crossen. Wanneer Wout van Aert en Mathieu van der Poel meedoen, zal hij nog een paar posities achteruit geslagen worden. Orts heeft het hierover in de Biciescapa Podcast. "Ik ben tevreden met mijn prestaties, maar Van Aert en Van der Poel zijn de besten. Het is niet realistisch om hen te verslaan."

© photonews

Dat geldt niet enkel voor Orts, maar ook voor quasi de hele veldritwereld. "Voor mezelf is het zo dat er nog een groep renners tussen zit die beter is. Van Aert en Van der Poel zijn helemaal van een ander niveau, we hebben het over superrenners."

Ook hun persoonlijkheid staat hem wel aan. "Ze zijn allebei heel respectvol. Ze zullen je nooit iets aandoen in de koers. Het zijn twee nederige renners waar we van moeten genieten." Hoewel hij vaak niet in zijn buurt eindigt, sprak Orts overigens al wel een keer met Van Aert. "Hij traint soms in Calpe, dicht bij mijn thuis. We hebben daar elkaar al wel eens ontmoet."