Sportief directeur bij Astana kijkt uit naar Vincenzo Nibali: "Hij is onze Zlatan Ibrahimovic"

Vincenzo Nibali zal vanaf volgend seizoen opnieuw uitkomen voor Astana Qazaqstan Team. Bij de wielerformatie zal de Italiaanse klassementsrenner vooral aanvallen en op zoek gaan naar overwinningen.

Giuseppe Martinelli, sportief directeur bij Astana, had lovende woorden voor Nibali in La Gazzetta dello Sport. "Ik ben ervan overtuigd dat hij het altijd goed zal doen. Hij is een super gemotiveerde kampioen die echt terug wilde komen naar het team. Kent u Zlatan Ibrahimovic, de voetballer van AC Milan? Hij is 40 jaar oud en spreekt nog steeds de ambitie uit om kampioen te worden. Zulke kerels willen daadkrachtig zijn. Vincenzo is onze Ibrahimovic", aldus Martinelli.

Nibali lijkt zich volgend jaar nog eens te willen tonen. "Hij wil iets speciaals laten zien. Hij gaat dingen doen die hij nog nooit gedaan heeft in zijn achttiende jaar als prof. Ik verwacht niet dat hij de Giro zal winnen, maar hij kan mensen gaan verrassen. Hij maakt de wielerfans gek, zou het niet mooi zijn als hij een Giro-etappe zou winnen?", legde Martinelli uit.