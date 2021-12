Eddy Merckx over Mark Cavendish: "Hij is niet de grootste sprinter aller tijden, maar wel één van de grootste"

Eddy Merckx is niet meer de enige die 34 overwinningen kon behalen in de Tour de France. Hij moet het record nu namelijk delen met Mark Cavendish, de Britse sprinter van Deceuninck-QuickStep.

In een interview bij Eurosport liet Eddy Merckx zich uit over Mark Cavendish. Zo had hij lovende woorden voor de Brit. "Hij is niet de grootste sprinter aller tijden, maar wel één van de grootste", legde Merckx uit.

De Belgische ex-renner zou het niet erg vinden als Cavendish zijn record van aantal zeges in de Tour zou verbreken. "Ik heb veel waardering voor Cavendish. Ik zou het niet erg vinden als hij mijn record had verbeterd", aldus Eddy Merckx.