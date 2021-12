Verrassend: Groenewegen bereikt akkoord over ontbinding contract en verlaat Jumbo-Visma voor BikeExchange

Dylan Groenewegen is de volgende jaren niet meer te zien in het shirt van Jumbo-Visma. BikeExchange heeft de Nederlandse sprinter vastgelegd. Nochtans had Groenewegen nog een lopend contract bij Jumbo-Visma. Dat is in onderling overleg ontbonden.

"Jumbo-Visma is momenteel misschien wel de beste ploeg die er is. De enige reden dat ik wegga is het sportieve perspectief" aldus de 28-jarige renner op de site van Jumbo-Visma. "Ik zal de Nederlanders om me heen en de Nederlandse mentaliteit misschien wel missen, maar deze kans was te mooi om te laten lopen. Ik ben blij dat we er met beide ploegen op een goede en vriendschappelijke manier snel zijn uitgekomen."

Ook op de webstek van zijn nieuwe ploeg reageert Groenewegen op zijn overstap. Hij heeft tot het einde van 2024 getekend bij BikeExchange. "Het is tijd om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen in mijn leven en mijn professionele carrière. Ik geloof er sterk in dat het de juiste zet is om naar BikeExchange te gaan. Sinds de gesprekken begonnen met de technische staf, voelde ik dat dit een ongelooflijke kans is."

Bij Jumbo-Visma gunnen ze Groenewegen die kans, maar gaan ze hem wel missen. "Met pijn in mijn hart zie ik Dylan vertrekken", zegt sportief verantwoordelijke Merijn Zeeman. "Ik snap dat hij bij zijn nieuwe ploeg meer sportieve kansen ziet. Daarom gun ik Dylan deze overgang van harte. We hebben samen een onvergetelijke reis beleefd. Dylan zal altijd een speciale plek in mijn hart houden en ik wil hem alle geluk en succes wensen."