Wout van Aert zal voor deze F1-piloot supporteren: "Veel succes vandaag!"

Wout van Aert is op toerental aan het komen in het veldrijden. Onze landgenoot won nu al enkele wedstrijden en deze middag krijgt hij de kans om er een zege aan toe te voegen in het Italiaanse Val di Sole.

Vandaag staat echter niet enkel het veldrijden op het programma, want in Abu Dhabi wordt ook de laatste GP in de Formule 1 afgewerkt. Het is razend spannend, want het wordt een strijd tussen Verstappen en Hamilton voor de wereldtitel. Wout van Aert lijkt een lichte voorkeur te hebben, want op Instagram wenst hj de Nederlander Max Vestappen veel succes. "Veel succes vandaag", schreef onze landgenoot in één van zijn stories op het sociale media-platform.