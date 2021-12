Ook naast 'het veld' een duidelijk Wout van Aert-effect in de cross

Wout van Aert is sinds ruim een week opnieuw crosser en dat heeft iedereen geweten. Het veldrijden is er alleszins enorm mee gebaat. Niet enkel heeft de cross er zo een absolute klepper bij, ook de impact op de opkomst van het publiek blijft niet uit.

Na een jaar zonder publiek zijn dit seizoen gelukkig wel weer toeschouwers toegelaten bij het veldrijden. Alleen was de opkomst van dat publiek niet altijd denderend. Zeker niet in vergelijking met het tijdperk van Sven Nys, Bart Wellens en Niels Albert, toen het volk met verschillende bussen naar de cross ging.

We waren er bij op de crossen in Boom en Essen, waar Wout van Aert zijn eerste twee veldritten van het seizoen reed. In Boom zie je nooit van die taferelen van een volgepakte menigte, ook al omdat het domein De Schorre zo groot en uitgestrekt is. Al was het zeker wel te merken dat er belangstelling was voor hoe Van Aert het er in zijn eerste cross zou afbrengen.

Op de cross in Essen dan moest je je enkel maar baseren op de decibels die ontwikkeld werden om te weten dat Van Aert in aantocht was. Zeker langs de linkerkant van Robotland, vlak voor de rijders de laatste bocht van het parcours namen, stond daar een enthousiaste menigte om Van Aert & co vooruit te schreeuwen. Maar ook op andere plekken op de omloop werden renners luid toegejuicht.

De Belgische kampioen in het bijzonder. Ongetwijfeld zakte een groot deel van dat publiek uitsluitend voor de aanwezigheid van Wout van Aert naar Essen af. Daarvoor moest je tijdens de podiumceremonie enkel nog maar naar het publiek kijken. Een pro-Van Aert spandoek hier, een truitje of petje van Jumbo-Visma daar.

En dan moet je weten dat alle andere toppers uit het veld pasten voor Essen. Stel je voor dat Van Aert daar niet was geweest. Stellen dat hij op zijn eentje die cross gered heeft, is misschien een tikkeltje overdreven... Alhoewel?! Organisatoren van crossen die Van Aert kunnen strikken, weten dat ze op een verhoogde publieksbelangstelling kunnen rekenen.