Een nieuw Overlegcomité betekent opnieuw bang afwachten, ook voor het veldrijden

Het is alweer zover: er staat opnieuw een Overlegcomité op het programma. In het veldrijden is het dus ook opnieuw afwachten of wedstrijden met publiek zullen blijven doorgaan. De vorige keer dreigde dat publiek al geweerd te worden, maar ontsnapten de buitensporten nog de dans.

Voor de derde maal in enkele weken zullen de verschilende regeringen van het land zich op het Overlegcomité buigen over de coronamaatregelen. Deze keer zullen we ook te weten komen wat er allemaal kan in de komende kerst-en feestdagen. ADVIEZEN VAN DE GEMS Uit de gelekte adviezen van de GEMS blijkt dat wat de sport betreft opnieuw gepleit wordt om voetbalwedstrijden voortaan enkel zonder publiek te laten doorgaan. De vorige keer gebeurde ging de politiek daar niet in mee, maar de druk wordt groter. De vraag is: als de federale regering inderdaad het beperken van publiek zou opleggen in voetbalwedstrijden, wat dan met andere sporten zoals het veldrijden? Gaat er dan sprake zijn van een bepaald aan bepaalde toeschouwersaantallen waardoor de cross wél nog supporters mag verwelkomen? Of komt er een totaal verbod voor publiek bij sportwedstrijden? Het is opnieuw bang afwachten.