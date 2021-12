Floyd Landis sponsort ploeg in het gravelracen en mountainbike en gaat zelf ook enkele wedstrijden rijden

Ex-wegwielrenner Floyd Landis heeft een nieuw project: een ploeg in het gravelracen en mountainbike sponsoren. Daar gaat de Amerikaan mee aan de slag. Het gravelracen is zowat de nieuwe hype in de wielerwereld en ook Landis heeft er dus belangstelling in.

VeloNews meldt dat Landis de drijvende kracht is achter Floyd's of Leadville Racing, een ploegje dat actief gaat zijn in het mountainbike en in gravelraces. Floyd's of Leadville is een bedrijf dat Landis opgestart heeft met zijn voormalige ploegmaat Dave Zabriskie.

LANDIS EN ZABRISKIE RIJDEN ZELF MEE

Het ploegje telt in totaal vijf renners van zeer gevarieerde afkomst en leeftijd. Ploegmanager Will Geoghegan is een oude kennis van Landis: beiden kennen mekaar al sinds ze zelf junior waren. Naast het feit dat hij de ploeg sponsort, gaat Landis net als Zabriskie ook zelf meedoen aan enkele wedstrijden.

Floyd Landis is bekend als de oorspronkeliijke winnaar van de Tour van 2006. In 2010 gaf Landis, die in de ploeg zat met Lance Armstrong, toe doorlopend doping te hebben gebruikt. Waarna zijn Tourzege van de tabellen werd geschrapt.