Superprestigecross van Heusden-Zolder was helemaal klaar om fans te ontvangen, maar omikron-variant lijkt roet in het eten te strooien: "Komt hard binnen"

Op maandag 27 december staat in Heusden-Zolder een Superprestigecross op het programma. De organisatie was helemaal klaar om supporters te ontvangen, maar ze lijken het plan te moeten veranderen.

Het is nog niet helemaal duidelijk, maar de kans bestaat dat het overlegcomité vandaag nieuwe maatregelen gaat opleggen. Eén van de nieuwe maatregelen zou kunnen zijn dat er geen publiek meer welkom is in het veldrijden.

Een streep door de rekening voor de organisatie van Heusden-Zolder. Daar staat maandag 27 december een Superprestigecross op het programma. "Wij waren helemaal klaar om fans te ontvangen, dus het is een bittere pil. Het komt hard binnen", aldus organisator Koen Monu bij Het Laatste Nieuws.