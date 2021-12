Trio Campenaerts - Van Moer - Vermeersch niet op stage naar Rwanda maar heeft al alternatief

Campenaerts, Van Moer en Vermeersch zijn volgend jaar ploegmaats bij Lotto. Een stage in Rwanda behoorde ook tot de plannen in de winter. Daar zien ze echter van af. Ze hebben wel reeds een alternatief uitgedokterd voor na de ploegstage.

Met de coronagolven die blijven komen en de huidige coronaregels in Rwanda in het achterhoofd, is besloten om niet naar het Afrikaanse land te trekken, laat Victor Campenaerts weten aan Sporza. Inmiddels is er al een ander plan vastgelegd.

GLOEDNIEUW HOTEL

"Van 10 tot en met 19 januari gaan we op stage met de ploeg, meteen daarna trekken we naar een gloednieuw hotel in Denia in Spanje. Daar kunnen we onze tijd op gesimuleerde hoogte doorbrengen", kondigt Campenaerts aan.

Zoals altijd bij Campenaerts wordt er opnieuw aan alles gedacht. "We hebben er allemaal een eigen kamer geboekt plus een vierde kamer die we als woonkamer inrichten. In die woonkamer zullen we ook eten. Om maximaal op hoogte te leven."