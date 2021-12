🎥 Ook dat kan hij! Tadej Pogačar wint ook in het veldrijden en krijgt de handen op mekaar

We hadden het kunnen weten. Tadej Pogačar is van alle markten thuis, ook het veldrijden ligt hem. De man met twee Tourzeges en twee Monumenten achter zijn naam, heeft in zijn thuisland laten zien hoe goed hij ook wel kan crossen.

Tadej Pogačar had aangekondigd dat hij mee zou doen aan een veldrit in Ljubljana, de Sloveense hoofdstad. Daar stond met Luka Mezgec nog een andere bekende wegrenner aan de start. Veel belangstelling in Slovenië voor hen beiden.

Mezgec nam ook de kop in de wedstrijd, maar werd in een afdaling voorbijgereden door Tadej Pogačar. En eens die laatste de winst ruikt in een wedstrijd, laat hij de zege meestal niet meer liggen. Ook in het veldrijden niet, zo blijkt.

Pogačar está abriendo hueco seriamente. Mezgec 2°. pic.twitter.com/RSN39h7seA — Bundle (@bundle4) December 26, 2021

Onder luid applaus van de fans kwam Pogačar de laatste rechte lijn opgereden en mocht hij aan de streep het zegegebaar maken.