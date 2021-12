Gaat één van grote drie met zege aan de haal in Dendermonde of wordt het nog iemand anders?

De WB-manche in Dendermonde staat bij veel veldritfans met stip aangeduid in de agenda. Het parcours en het deelnemersveld zijn namelijk om van te smullen.

Vorig jaar

Vorig jaar kregen de fans een echt modderspektakel te zien. De renners kliefden als modderduivels door het veld en het was vooral de power die de bovenhand kreeg. Een kolfje naar de hand van Wout van Aert, die als powerrenner na twee ronden afstand nam van de rest. Aan de finish had hij bijna 3 minuten voorsprong op Mathieu Van der Poel.

Zoals Lotte Kopecky al aangaf na haar verkenning, is het parcours wat technischer geworden. Met een zandkuil, trappen en meer geasfalteerde stukken zal het net iets minder ploeteren worden als vorig jaar.

© photonews

Favorieten

Mannen

Bij de mannen is het duidelijk dat we moeten uitkijken naar Wout van Aert, die in zeer goede doen is. De renner van Jumbo-Visma komt net terug van een trainingskamp en dan is Van Aert altijd goed.

Bovendien is het de eerste keer dat ook Mathieu Van der Poel aan de start zal staan van een cross deze winter. Wellicht zal hij nog niet in topvorm verkeren, al spreken we hier wel over Mathieu Van der Poel...

Ook Tom Pidcock staat aan de start, al is de Brit niet echt de man van de power. Verder staan met Iserbyt, Aerts, Hermans, Vanthourenhout... Alle usual suspects aan de start.

Vrouwen

Bij de vrouwen moeten we uiteraard opnieuw kijken naar Lucinda Brand. De Nederlandse wereldkampioene is de powervrouw bij uitstek. Ook Denise Betsema zou in Dendermonde goed uit de voeten moeten kunnen.

Verder zal ook Marianne Vos opnieuw aan de start verschijnen en waar Vos start, moet er er rekening mee gehouden worden. Vorig jaar werd Clara Honsinger tweede, misschien kan ze dit jaar nog beter doen?