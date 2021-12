Lucinda Brand legt uit hoe ze in Dendermonde bezig was met de snelle opeenvolging van wedstrijden

Lucinda Brand was voor het tweede jaar op rij de beste in Dendermonde. De snelle opeenvolging van wedstrijden geeft de rensters ook geregeld de kans om weer voor een nieuwe zege te gaan. Brand is zich echt wel bewust van die drukke periode.

"Het was een zware omloop. Het was veel duwen op de macht. Het was belangrijk om dat te combineren met goede looppassages. Ik had geen geweldige start. Dat was een risicootje, maar als je de ruimte kreeg, kon je je eigen lijnen rijden", deed Lucinda Brand haar relaas na haar overwinning in Dendermonde.

Het zijn altijd belangrijke weken rond deze tijd van het jaar in de cross. Hoe gaat Brand om met dat drukke programma? "We proberen alles er omheen zo in te richten dat ik enkel het noodzakelijke hoef te doen. Ik probeer zo fris mogelijk te blijven, in hoeverre dat mogelijk is. In etappekoersen op de weg ben ik altijd goed, dus dat is sowieso een voordeel."

OPLETTEN VOOR FOUTJES

We vroegen haar of ze dan ook dacht aan wat nog komt bij het beheersten van haar voorsprong in Dendermonde. "Je moet altijd opletten, natuurlijk. Buiten het feit dat de concurrentie nog hard kan opkomen, kan je zelf ook een foutje maken."

Want dat is een valkuil die er altijd is. "Ik merk altijd dat je sneller fouten maakt als je het even rustiger aan denkt te doen. Dan heb je toch een andere focus. Maar het speelt wel in mijn hoofd: "Als ik niet meer hoef af te zien dan ik al doe, kan dat wel in mijn voordeel spelen voor de volgende wedstrijd". Absoluut."