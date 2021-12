Mathieu van der Poel opnieuw crosser en wil in Zolder voor zege gaan: "Ik had vrij snel door dat Wout sterkste was"

Eindelijk, Mathieu van der Poel is opnieuw crosser! In Wout van Aert moest hij wel zijn meerdere erkennen in Dendermonde. Desondanks toonde Van der Poel zich tevreden en hoopt hij op het circuit van Heusden-Zolder al een plaatsje op te schuiven.

"Ik had vrij snel door dat Wout de sterkste was, wat ook wel te verwachten viel", aldus een realistische Mathieu van der Poel na de Wereldbekermanche in Dendermonde. "Ik ben best tevreden. Dit lag in lijn met de verwachtingen. Conditioneel was ik nog niet top, al ben ik blij met de voorbereiding die ik heb gehad. Van mijn knie had ik geen last, het was meer die wonde die mij voordien hinderde."

UPS EN DOWNS

"Het was niet dat ik het slecht gedaan heb", merkte Van der Poel terecht op. "Wout bleef dat tempo omhoog trekken. Twee keer ben ik nog terug kunnen komen, maar daarna lukte dat niet meer. Ik was wel goed genoeg om de tweede plaats te houden. Ik merkte dat ik mij na de looppassages moeilijk op gang kon trekken. Er is nog werk aan de winkel. Het gaat met ups en downs, maar het gaat de goede richting uit."

Maandag is het al opnieuw cross. Van der Poel legt zich zeker niet op voorhand neer bij de heerschappij van Van Aert. "In Heusden-Zolder is het parcours al iets anders. Daar kun je al meer compenseren en is het iets tactischer. Ik rijd altijd om te winnen."