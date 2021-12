poll: wie wint volgens u in Dendermonde bij eerste grote afspraak met 3 tenoren?

Eindelijk is het zover, iedereen is opnieuw op de afspraak in het veldrijden. Wie trekt er aan het langste eind op de langverwachte cross in Dendermonde?

Wout van Aert is er al even opnieuw bij. De renner van Jumbo-Visma reed ondertussen drie crossen en was ook drie keer de beste van het pak. In een rechtstreeks duel met Pidcock kwam hij telkens als betere uit de strijd. Maar met Mathieu Van der Poel keert er een te duchten concurrent opnieuw het veld in. Zelf verklaart de Nederlander nog niet te veel te verwachten, maar we hebben het natuurlijk wel over Mathieu Van der Poel. De omloop in Dendermonde staat bekend om een powerparcours te zijn. Het mag dan wel net iets technischer zijn dan vorig jaar, het veld zal er zeer vettig bij liggen. Dat wist ook Lotte Kopecky te zeggen na haar verkenning. Dan moeten we ook denken aan Toon Aerts, die wat meer vermogen kan trappen op het vlakke.

