Sanne Cant levert hoopgevende prestatie: "Kwam aansluiten bij Marianne Vos, vijfde plaats had evengoed gekund"

Sanne Cant heeft Dendermonde kunnen verlaten met een hoopgevende prestatie. Bij Marianne Vos reed ze zowat de hele wedstrijd in de buurt en dat is toch niet één van de minsten. Cant werd uiteindelijk zevende, met wat meeval was ze nog dichter geëindigd.

"De start was niet zoals ik gehoopt had. Ik had gehoopt om zoals in Namen met de eerste vijf mee te zijn. Lucinda Brand en Inge van der Heijden vonden hun pedaal niet en ik stond net achter deze twee. Ik kon wel redelijk goed mijn lijnen rijden. Ik hing net aan het staartje van de kopgroep, het was iets comfortabeler geweest als ik daarmee mee was geweest", denkt Cant. "Het was de hele tijd wat achter de feiten aanhollen."

Op een bepaald moment ging ze dan ook nog eens overkop. "In de voorlaatste ronde had ik mijn plek gevonden, maar er was één tricky afdaling met een diep spoor in. Ik wilde naast het spoor rijden en ze kwamen mij daar voorbijlopen. Ik werd in het diepe spoor geduwd. Het was eventjes pijnlijk en dan moet je het goede gevoel ook terugvinden. Niet makkelijk."

WK-NIVEAU

Hoe vat de Belgische kampioene haar uiteindelijke resultaat op? "Zevende klinkt nog niet super, maar ik ben tevreden. Ik had evengoed vijfde kunnen zijn. In de laatste modderstrook kwam ik aansluiten bij Marianne Vos en zij is vijfde. Alle grote namen stonden hier aan de start, dit is WK-niveau."

De hele koers in de buurt van de top vijf rijden, dat geeft de burger moed. "Ik denk dat ik redelijk kort bij het podium zit. Er hadden niet veel mensen verwacht dat ik dat nog ging kunnen. Ik heb wel laten zien dat het misschien nog mogelijk is. Ik blijf hard verderwerken, ik geef me zo snel nog niet gewonnen."