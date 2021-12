Uitslagen Dendermonde: Van der Poel enige binnen minuut van Van Aert, Cant voor Vas en Alvarado

In een cross met Van Aert aan de start, beperkt enkel een sterke tegenstander de schade. Van der Poel slaagde daar in Dendermonde min of meer in: hij bleef binnen de minuut van de winnaar, maar was dan ook de enige. Bij de dames waren de verschillen beperkter.

Wout van Aert had bij elk van zijn vier overwinningen een duidelijke voorsprong aan zijn meet. Deze keer ook, maar Mathieu van der Poel slaagde er in zijn eerste cross wel in om minder dan een minuut toe te geven. Wat ook opvalt: voor lichtgewichten Pidcock, Iserbyt en Van der Haar was het een beproeving op die zware omloop in Dendermonde. Ze haalden wel nog net de top tien Uitslagen heren 1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel 49"

3. Toon Aerts 1'18"

4. Michael Vanthourenhout 1'52"

5. Quinten Hermans 2'09"

6. Corné van Kessel 2"41"

7. Laurens Sweeck 2'52"

8. Tom Pidcock 2'59"

9. Eli Iserbyt 3'13"

10. Lars van der Haar 3'24" Bij de dames zijn er dan weer zes rensters binnen de minuut van de winnares te blijven. Brand hield slechts enkele seconden over op Honsinger, maar winst is winst natuurlijk. Een verdienstelijke Sanne Cant mengde zich in de strijd voor de ereplaatsen. Het Hongaarse talent Kata Blanka Vas en voormalig wereldkampioene Alvarado wist ze achter zich te houden. Uitslag dames 1. Lucinda Brand

2. Clara Honsinger 4"

3. Denise Betsema 36"

4. Marianne Vos 41"

5. Shirin van Anrooij 41"

6. Puck Pieterse 46"

7. Sanne Cant 52"

8. Kata Blanka Vas 1"10"

9. Ceylin del Carmen Alvarado 1'15"

10. Manon Bakker 1'18"