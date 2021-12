Jasper Philipsen blikt terug op moeilijke Tour 2021: "Wekenlang focussen op iets dat niet komt"

Jasper Philipsen beleefde een knap seizoen, al ontbrak de ritzege wel in de Tour de France. En dat was mentaal heel zwaar.

Alpecin-Fenix pakte heel wat ritzeges, ook dankzij Jasper Philipsen. Alleen in de Tour de France wilde het maar niet lukken. “Je focust je wekenlang op een overwinning die maar niet komt, terwijl je wel zes keer op het podium staat”, zegt Philipsen in een filmpje van zijn team.

In de Vuelta pakte hij wel twee etappes en ook in eendagskoersen was het na de Tour geregeld prijs. “Ik heb na de Tour wat gas teruggenomen om de emoties te laten dalen en om nieuwe motivatie te krijgen. Daar is mijn mooiste herinnering uit gekomen: vier zeges op een rij pakken.”

Voor 2022 blijft het winnen, liefst in de sprint, het grote doel. Philipsen wil minstens even goed doen als in 2021. Hij wil nog zijn limieten opzoeken om te zien tot wat hij in staat is.