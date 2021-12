Wedstrijd in Bretagne verwacht Lotto Soudal-speerpunt Caleb Ewan alvast aan de start

Ook in 2022 zal het vooral aan Caleb Ewan zijn om bij Lotto Soudal de rol van speerpunt weer op te nemen. Uiteraard zijn nog niet alle details over de programma's van de renners bekend, maar in één wedstrijd zou Ewan zeker aan de start komen.

De Franse krant La Télégramme is er helemaal zeker van: Caleb Ewan zal prijken op de deelnemerslijst van Tro Bro Léon in 2022. Tro Bro Léon is een eendagskoers in Bretagne en wordt ook wel eens Parijs-Roubaix in het klein genoemd. De laatste winnaars op de erelijst zijn Christophe Laporte, Andrea Vendrame en Connor Swift.

Zeker geen eenvoudige wedstrijd dus, maar desondanks gaat ook een sprinter als Ewan er volgend jaar zijn kans wagen. Het zal de eerste keer zijn dat Ewan aan de start komt van Tro Bro Léon. De wedstrijd gaat door op 15 mei 2022.

© photonews

Ewan zal hopen dat hij op meer geluk kan rekenen dan bij zijn vorige passage door Bretagne. In deze streek kwam ook de vierde rit van de Tour aan, toen Ewan samen met Sagan in het zicht van de finish ten val kwam. Voor de Australiër betekende het meteen het einde van de Tour. Tro Bro Léon maakt in 2022 deel uit van de Beker van Frankrijk.