Mathieu van der Poel zit toch al een keertje opnieuw op de fiets

Na zijn opgave in Heusden-Zolder werd gesteld dat Mathieu van der Poel de fiets even aan de kant moest laten. Inmiddels heeft Van der Poel toch alweer een fietstochtje afgewerkt. Hoopgevend? Het was er eentje van korte duur, maar zo blijft hij het fietsgevoel toch behouden.

Nieuwjaarsdag bestond voor Mathieu van der Poel dus niet enkel uit rustig in de zetel liggen. "Terug op de fiets", schrijft hij bij de gegevens op Strava van zijn fietsrit. Die bracht hem onder meer langs Kapellen, Ekeren, Merksem en Schilde. LANGERE AFSTANDEN VOOR LATER Het was een ritje met een totale afstand van 60,93 kilometer. De langere afstanden, die zijn voor later. Van der Poel moet het uiteraard nog rustig aan doen om zijn rug te sparen. Van der Poel nam 1 uur en 50 minuten de tijd om deze kilometers af te leggen. Het is vooral een bewijs dat Van der Poel zijn fiets toch niet te lang helemaal langs de kant kan laten staan. De komende dagen moet hij met zijn entourage beslissen of hij zoals voorzien meedoet in Herentals op 5 januari.