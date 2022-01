🎥 Duitser van Lotto Soudal is een Giro-fan en houdt van de koerswijze van zijn nieuwe ploeg

Lotto Soudal zag John Degenkolb vertrekken, maar haalde een andere Duitser in huis in de persoon van Michael Schwarzmann. Deze 30-jarige renner komt over van Bora-Hansgrohe en is de volgende renner die Lotto met een filmpje voorstelt.

Schwarzman is ook een nieuwe pion om in de lead-out in te passen. Daarnaast wil hij in het algemeen een goede ploegmaat zijn en ook voor zijn eigen kansen gaan als deze zich voordoen. Vanwege de Italiaanse keuken is de Giro zijn favoriete koers.

En wat denkt hij over zijn nieuwe ploeg Lotto Soudal? "Ik hou van hoe er in het verleden gekoerst is. Ze reden op steeds een agressieve manier en dat is vrij indrukwekkend." In die koersstijl kan Schwarzmann zich dus ook wel vinden.

Schwarzmann is het van bij Bora-Hansgrohe al gewend om vooral in rittenkoersen en ook in enkele Vlaamse eendagskoersen aan het werk gezet te worden. Voor deze taken kunnen ze voortaan ook bij Lotto op hem rekenen.