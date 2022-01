Cian Uijtdebroeks weet waar hij zijn debuut zal maken voor BORA-Hansgrohe: Hij zal te zien zijn in Spanje

Normaal gezien was de kans bestaande dat Cian Uijtdebroeks te zien zou zijn in de Vuelta a San Juan, maar aangezien deze wedstrijd niet meer doorgaat, zal onze landgenoot naar de Challenge Mallorca trekken.

Cian Uijtdebroeks komt dit seizoen uit voor BORA-Hansgrohe en de 18-jarige Belg weet nu ook waar hij zijn profdebuut zal maken. Zo zal het niet in de Vuelta a San Juan zijn, aangezien de wedstrijd is weggevallen op de kalender, maar wel in de Challenge Mallorca.

Ploegleider Jean-Pierre Heynderickx bevestigde het nieuws bij Het Nieuwsblad. De Challenge Mallorca is van 26 tot en met 30 januari en bestaat uit vijf eendagskoersen. Daarna zal Uijtdebroeks onder meer nog deelnemen aan de Ronde van Murcia dat op 12 februari van start gaat.