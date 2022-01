Lekke band deert Pidcock niet al te veel en volgende cross volgt al snel: "Nog één uur afzien"

Tom Pidcock zit aan drie overwinningen. Een lekke band deed hem eerst achtervolgen op de cross in Gullegem, waarna hij alsnog behoorlijk vlot de zege pakte. Woensdag staat Pidcock ook aan de start in Herentals. Voorlopig nog even geen tijd voor rust.

Ook het uur veldrijden in Gullegem was geen eitje. "In deze omstandigheden is het altijd zwaar", geeft Pidcock aan in het flashinterview. De Brit zat met een leegloper. "Ik dacht eerst dat het geen lekke band was, maar het bleek toch een lekke band te zijn. Gelukkig kon ik nog terug tot bij Quinten Hermans geraken en dan de wedstrijd controleren."

Dat lukte, al kostte het uiteraard wel inspanningen. "Het was wel lastig. Ik ben ook nog op andere, dikkere banden gaan rijden. Het voelde nooit echt goed. Je moest ook aan de veldrit van morgen denken", verwijst Pidcock naar de cross van woensdag in Herentals. "Ik verwacht dat het een zware zal worden voor mij."

OPBOUWEN NAAR SEIZOENSEINDE

Een laatste veldrit, vooraleer zich een volgende fase in het veldritseizoen aankondigt. "Het is nog één uur afzien en dan met weer een paar koersdagen in de benen wat rust nemen en op trainingskamp opbouwen naar het einde van het seizoen."