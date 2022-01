Onder het motto 'afwezigen hebben ongelijk' demonstreert Van Anrooij haar talent: "Gaaf om voor overwinning te rijden"

Shirin van Anrooij heeft nog eens gedemonstreerd dat ze met haar talent de toekomst van het veldrijden is, samen met enkele generatiegenoten. Aan Van Anrooij was niets te doen in Gullegem. De grootste namen waren niet present, maar dat kan de pret niet drukken.

Kort na de afloop van de lange wedstrijd maakte Van Anrooij al tijd voor het flashinterview. "Het ging echt heel goed, al van bij de start. In de zandbak had ik een heel klein gaatje." Dat gaatje werd uiteindelijk een hele ruime voorsprong. "Zo veel fouten ik in Hulste maakte, zo weinig maakte ik er nu."

Het is in Gullegem een losse cross. Met de grootste namen uit het veldrijden moest Van Anrooij daar geen rekening houden. "Niet alle toppers stonden aan de start, maar dit is de eerste Belgische tv-cross die ik win. Het blijft altijd gaaf om voor de overwinning te rijden."

VEEL STERKE 19-JARIGEN

Van Anrooij maakte dit seizoen al indruk door bij de elite steevast top tien te rijden, bij de beloften Europees kampioene te worden en nu deze zege in Gullegem te behalen. "Of ik wel nog maar 19 ben? Ja, dat weet ik wel zeker", lacht Van Anrooij. "We zijn met veel sterke 19-jarigen."