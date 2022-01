Tom Pidcock moet even achtervolgen maar haalt het voor twee Tormans-renners en heeft er weer zege bij

In Gullegem ging de meeste aandacht naar Tom Pidcock, die bij afwezigheid van Van Aert de grote favoriet was. Ook omdat Pidcock pas in Hulst nog de overwinning pakte. Het werd in Gullegem wel een strijd met Quinten Hermans, eentje die in het voordeel van Pidcock beslecht werd.

Na een halve ronde reden Anton Ferdinande en Felipe Orts vooraan in de buurt van Pidcock. Voorbij de materiaalzone ging de Brit voor het eerst aan de leiding. Helemaal gewonnen spel had hij nog niet, want Hermans wierp zich vervolgens op als uitdager. Hermans sloop richting de zandbak helemaal tot bij Pidcock. Na een lekke band moest Pidcock een klein gaatje laten en na de fietswissel had hij zijn tuig niet helemaal onder controle. Gevolg: Hermans rook zijn kans en nam dertien seconden voorsprong. LEKKE BAND HERMANS NA VERSNELLING PIDCOCK Door te fietsen waar Hermans moest lopen, kon Pidcock de kloof dichten. En eens hij overnam, ging het plots enorm hard. Er was een reden waarom Hermans ineens zo ver werd teruggeslagen: hij stond lek achteraan. In elk geval dook Pidcock met een bonus van vijftien seconden de laatste twee ronden in. Hermans bleef wel strijdvaardig, al moest hij zich ook zorgen maken om de opzettende Wyseure. De zege was te hoog gegrepen: die was voor Pidcock. Sterker nog: zijn ploegmaat Wyseure ging met veel lef voorbij Hermans. Die moest in het slot zelfs nog Orts afhouden.