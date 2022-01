Outsiders zien meer kans op WK dan op BK: "Kans groot dat wereldkampioenentrui nog eens heel jaar te zien is"

Het BK in Middelkerke komt er met rasse schreden aan. En dus is het afwachten of en wie Wout van Aert kan benaderen. Al kijken sommige renners al verder.

Eli Iserbyt kaartte het al aan: "De kans dat ik wereldkampioen kan worden is groter dan dat ik Belgisch kampioen kan worden."

Zilver

En ook Michael Vanthourenhout is duidelijk in Het Laatste Nieuws: "Zilver is het hoogst haalbare in Middelkerke."

"Het WK is een gouden kans, zonder Mathieu en Wout. De kans is groot dat de wereldkampioenentrui in 2022-2023 nog eens een heel jaar in de cross te zien zal zijn."