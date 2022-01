Wout van Aert heeft woord gehouden en stopte met de bus van Jumbo-Visma bij frituur De Bosrand

Wout van Aert had zijn trui van Belgisch kampioen alweer aan toen hij vertelde naar een frituur te trekken. Van Aert wilde het behalen van de Belgische titel veldrijden vieren met een pak friet. En uiteraard heeft hij woord gehouden.

Een goed lekker pak friet, dat was toch al zo lang geleden, zo vertelde Wout van Aert na zijn overwinning op het BK veldrijden in de mixed zone op de militaire basis in Lombardsijde. Van Aert zei het met een lach, maar hij meende het duidelijk wel.

En, jawel, later die avond stonden frietjes op het menu. Het is frituur De Bosrand in Brugge dat Van Aert later die avond met zijn gezelschap mocht ontvangen. Op de Facebookpagina van de frituur is te zien hoe de bus van Jumbo-Visma nabij geparkeerd stond.

"Een kampioen viert zijn kampioenschap met frietjes bij frituur De Bosrand", staat er met veel trots bij geschreven. En ook een afbeelding van Wout van Aert in de frituur mocht uiteraard niet ontbreken.