Tiesj Benoot kijkt uit naar zijn rol aan de zijde van Van Aert: "Beter mét Wout samen in de ploeg dan tegen hem"

Tiesj Benoot staat voortaan aan de zijde van Wout van Aert. Een bondgenootschap dat moet renderen in de klassiekers. Benoot ziet er zelf vooral voordelen in om met Van Aert in dezelfde ploeg te rijden en weet dat het de bedoeling is dat hij ook zelf ver kan geraken in de finales.

Na de ploegpresentatie van Jumbo-Visma sprak HLN met Tiesj Benoot en vroeg hem hoe de band is tussen hem en Van Aert. "We zijn geen kopieën van elkaar, maar het klikt wel enorm goed. Ook buiten de koers. Wout bevestigde me wat Laurens De Plus en Maarten Wynants me hadden verteld over de professionele werking bij Jumbo-Visma. Het is wat ik de voorbije jaren heb gemist: een topfavoriet of snelle man in de ploeg."

Het betekent voor Benoot dat hij in de eerste plaats helper is. "Er komen veel koersen aan waarin ik mijn eigen kansen zal moeten opofferen. Maar waar ik ze wél krijg, zullen ze groter zijn dan ooit. Slaag ik er dan in om bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen te winnen, dan zal mijn carrière geslaagd zijn. Van Aert start altijd en overal als kopman. Maar het is niet zo dat we bij de start beslissen: we rijden met zeven man op kop voor hem."

STERK BLOK VORMEN

Jumbo-Visma is van plan om het anders aan te pakken. "Het doel is om een sterker blok te vormen waarin ook jongens als Teunissen, Laporte en ik zo ver mogelijk proberen te komen. Dan kunnen we spelen in de finale. In die zin rijd ik beter mét Wout samen in de ploeg dan tegen hem."