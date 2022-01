Hardrijders aan zet bij Lotto: Campenaerts hoopt ook op allergrootste niveau te scoren, Wellens wil snel goed zijn

Aan hardrijders geen gebrek bij Lotto Soudal. Oude bekende Victor Campenaerts, Tim Wellens en reken daar ook nog Brent Van Moer bij: allen kunnen ze heel hard met de fiets rijden. Het is af te wachten welke resultaten dat oplevert in 2022.

"Dit jaar richt ik me vooral op de klassiekers net onder de monumenten", kondigt Victor Campenaerts aan. "Le Samyn, Dwars door Vlaanderen: dat zijn wedstrijden voor mij. Maar ook in de allergrootste wedstrijden hoop ik samen met de ploeg mooie resultaten te kunnen behalen. We zitten met een hele jonge, gretige ploeg en ik kijk ernaar uit om met hen samen te rijden."

Ook Brent Van Moer heeft al een aantal koersen met stip aangeduid op zijn kalender. "Nokere Koerse, Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl: die wedstrijden liggen me en ik wil me daar tonen. De ploeg hangt goed aan elkaar en ik voel dat we mooie dingen kunnen laten zien."

DOELEN WELLENS NA DE OMLOOP

"Ik rij de koersen die ik graag rijd en waar ik goed uit de verf kom", pakt Tim Wellens het slim aan. In principe is de insteek bij hem dezelfde als aan het begin van elk seizoen. "Zoals altijd hoop ik direct goed te zijn. Mijn echte hoofddoelen beginnen na Omloop Het Nieuwsblad."