📷 Peter Sagan heeft na eerdere coronabesmetting nu wel eerste training met nieuwe ploegmaats achter de rug

Onlangs testte Peter Sagan, net als zijn broer Juraj, reeds voor een tweede keer positief op Covid-19. Ook vorig jaar liepen ze allebei het coronavirus op. Daardoor moest de ploegvoorstelling bij TotalEnergies gebeuren door middel van video's.

Inmiddels is Peter Sagan wel weer uit isolatie en heeft hij dus al kunnen trainen met zijn nieuwe ploegmaats. "Ik heb voor het eerst dit jaar een ritje gemaakt op de fiets met deze groep van oude en nieuwe vrienden", meldt Sagan op zijn sociale media.

I went for my first bike ride of the year with this group of old and new friends!

J'ai fait ma première balade de l'année à vélo avec ce groupe d'anciens et de nouveaux copains!@TeamTotalEnrg @TotalEnergies @iamspecialized @sportful @ride100percent

(Photos James Startt) pic.twitter.com/NLRK2qshQm