Franse topsprinter komt ten val op training en moet zijn wenkbrauw laten hechten

Slecht nieuws voor Nacer Bouhanni. Tijdens een training in Spanje is de Franse sprinter van Arkéa-Samsic namelijk ten val gekomen. Daarbij heeft de snelle Fransman een wonde in zijn wenkbrauw opgelopen, waardoor het gehecht moest worden.

Nacer Bouhanni wil komend seizoen opnieuw enkele wedstrijden proberen te winnen, maar tijdens een training als voorbereiding op het nieuwe seizoen, is de snelle Fransman wel ten val gekomen. De schade zou mee vallen. Zo heeft Bouhanni enkel een wonde in zijn wenkbrauw opgelopen. Volgens Wielerflits moest het dan ook gehecht worden. Voor de rest zijn er geen verdere blessures aan het licht gekomen voor de Franse sprinter.