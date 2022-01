Vos meldt zich als één van WK-favorieten: "Met goed gevoel naar Amerika, volgende week nieuwe cross voor iedereen"

Aan de vorm van Marianne Vos moet een week voor het WK niet getwijfeld worden. Zij zal in Amerika arriveren met een pak vertrouwen na een indrukwekkende zege in Hoogerheide. Vos gaf daar nog eens haar visitekaartje af, voor zover dat nog nodig was.

"Ik ben heel blij met het gevoel tijdens de wedstrijd", aldus een stralende Marianne Vos in het flashinterview. "Ik wist wel dat het heel moeiijk zou worden om vroeg het verschil te maken. De langere stukken kropen in de benen. Als ik kans zou maken, moest ik op één moment toeslaan."

Dat deed Vos wel op heel impressionante wijze: Brand en Pieterse hadden niets in te brengen tegen de demarrage van Vos. "Op het steile stuk in de modder had ik goede tractie. Als ik wilde ontsnappen in de laatste ronde, was daar mijn kans om te gaan. Toen ik een kloof had, was het gaan tot aan de streep."

Ik ben heel blij met mijn seizoen

Vos heeft nog maar negen crossen op haar teller staan, maar deed wel vaak mee voor de prijzen. En op het WK kan de kers op de taart nog volgen. "Ik ben heel blij met mijn seizoen. Vanaf het begin heb ik goed meegedaan. Het is heel mooi om ook hier te kunnen winnen. Ik trek met een goed gevoel richting Amerika. Volgende week is het wel weer een nieuw wereldkampioenschap, een nieuwe cross voor iedereen."