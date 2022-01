Adrie van der Poel over verschil tussen zijn zoon en Wout van Aert: "Van Aert is een slimme renner, maar hij valt niet aan zoals Alaphilippe of Mathieu"



Mathieu van der Poel zit nog steeds niet terug op de fiets na de problemen aan zijn rug. Volgens Adrie van der Poel hebben de blessures te maken met de koersstijl van zijn zoon. Van der Poel rijdt namelijk agressief, wat slopend is. Volgens Adrie van der Poel heeft Mathieu een heel andere koersstijl dan bijvoorbeeld Wout van Aert. "Wout van Aert is een zeer slimme renner, maar hij valt niet aan zoals Pogacar, Alaphilippe en Mathieu", legde Adrie van der Poel uit bij Het Laatste Nieuws. "Ik denk dat Mathieu, Alaphilippe en Pogacar meer initiatiefnemers zijn dan Wout van Aert, maar van Aert maakt de koers mee aantrekkelijk, want hij is er altijd bij en heeft de motor om tot het einde mee te gaan", aldus Adrie van der Poel. Lees ook... VOORBESCHOUWING: nu echt een klassieke ploeg rond Van Aert bij Jumbo-Visma en nieuwe poging in de Tour

