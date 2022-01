Nieuwe Trofeo in de Challenge Mallorca vandaag: wat kunnen de renners in de Trofeo Port d'Alcúdia-Port d'Alcúdia?

Gisteren trok de Amerikaan Brandon McNulty aan het langste eind in de Trofeo Calvia, maar vandaag staat met de Trofeo Port d'Alcúdia-Port d'Alcúdia al een nieuwe wedstrijd op het programma in de Challenge Mallorca.

In de Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia zouden de sprinters hun slag wel eens kunnen slaan, want er moet minder geklommen worden dan in de Trofeo Calvià. Toch zullen de sprinters ook goed moeten kunnen klimmen, want in het slot wachten nog enkele lastige klimmetjes. Met nog 29 kilometer te gaan is al het klimwerk voorbij.

Het zou in de Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia dus wel eens voor een sprinter kunnen zijn of voor een aanvaller. Brandon McNulty maakte als aanvaller bijvoorbeeld nog indruk in de Trofeo Calvià door een solo van 60 kilometer af te ronden.

U zal vandaag niet naar Tim Wellens moeten zoeken in de tweede Trofeo van de Challenge Mallorca. Onze landgenoot zit deze keer niet in de selectie van Lotto Soudal, maar de kans is groot dat we hem de komende dagen nog wel aan het werk zullen zien in Mallorca.