Peter Sagan stopt en herstelt lekke band van wielertoerist

Op Gran Canaria was de Slovaak bezig aan een trainingsrit toen ze de nietsvermoedende Willie McColl tegenkwamen. De Schot was als wielertoerist de weg op toen hij een lekke band kreeg en geen materiaal had om dat zelf te herstellen.

“Het was al mijn derde platte tube tijdens een simpel ritje van twee uur”, zegt McColl aan road.cc.. “Ik was dus afhankelijk van voorbijkomende renners. Ik deed dan ook teken toen ik een paar jonge gasten zich aankomen, die mij zonder te twijfelen hielpen met een nieuwe tube en een extra band zodat ik opnieuw verder kon.”

Die jonge renners waren eigenlijk een groepje met Peter Sagan. “Ik had hem eerst niet herkend. Het was Michael Gogl die hem aanwees. Hij zag er veel jonger uit dan ik dacht. Dus daar stond ik plots: een 63-jarige Schot die geholpen werd door een paar profs en misschien wel de meest bekende renner van het peloton. Iedereen was heel vriendelijk en sloeg een babbeltje met mij. Ook Sagan trouwens, die best rumoerig is.”

Nice story, as mentioned in this week's @cycling_podcast about a friend of my dad. Willie McColl was riding in Gran Canaria yesterday when he punctured having run out of spare tubes. Some riders stopped to help him fix it.



Take a bow, Peter Sagan. 👏https://t.co/whoWuthOa4 pic.twitter.com/BvknKaLYAk