VOORBESCHOUWING: Ineos rekent op Pidcock in klassiekers maar moet bezinnen over grote ronden na val Bernal

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: Ineos Grenadiers.

SAMENSTELLING PLOEG

Zeven vertrekkers en zeven nieuwkomers. Basso, Henao en Moscon trokken allen naar Astana. Dennis koos voor Jumbo-Visma, Doull voor EF Education en Sosa voor Movistar. Gołaś stopte. Ineos strikte dan weer jonge talenten als Heiduk, Plapp, Sheffield, Tulett en Turner. Het hoopt om Vivani in de sprints weer zijn beste niveau te zien bereiken en met Fraile ging er ook een renner van Astanan naar Ineos in plaats van omgekeerd.

PLUSPUNTEN

Met mannen als Carapaz, Bernal, Geoghegan Hart en Thomas heeft Ineos vier renners die al een grote ronde op hun naam hebben. Dat biedt de ploeg troefkaarten om in elke grote ronde mee te doen voor de prijzen. Daarnaast is Ganna één van de belangrijke speerpunten, want hij is zoveel meer dan enkel de beste tijdrijder ter wereld. Zijn aanwezigheid in het team bleek de vorige jaren een garantie op een geslaagde Giro.

Ze denken bij Ineos in de breedte ook over een betere klassieke kern te beschikken. Ze zijn ook op dat gebied gebrand op succes en hebben met Tom Pidcock een man die het kan afmaken. Dat bewees hij vorig jaar in de Brabantse Pijl. In wat nog maar zijn tweede seizoen op de weg zal zijn, zal Pidcock ongetwijfeld vooruitgang blijven maken.

MINPUNTEN

De zware valpartij van Bernal zou de plannen voor de grote ronden wel eens stevig door mekaar kunnen schudden. Die ging normaal de Tour rijden, maar dat dreigt moeilijk te worden. Wat doet het dan met Carapaz en Thomas? Carapaz was aanvankelijk de kopman voor de Giro. Er moet eens grondig nagedacht worden of er niet herschikt moet worden. Echt een grote ronde winnen is sowieso moeilijk als er zware concurrentie is.

X-FACTOR

Tom Pidcock heeft het charisma en de klasse om uit te groeien tot het uithangbord van Ineos en over te nemen van de oudere generatie. Voorlopig liggen zijn kansen vooral in de klassiekers, het zou een opsteker zijn als hij ook in het rondewerk een stap vooruit kan zetten. En wie weet begint hij aan het wegseizoen niet alleen als olympisch kampioen in het mountainbike, maar ook als wereldkampioen in het veldrijden.