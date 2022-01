VOORBESCHOUWING: Belgen trachten Pidcock van wereldtitel te houden in Fayetteville, 2 favorieten bij dames

Eindelijk is het zover: het WK in Fayetteville. De strijd om de wereldtitel kan losbarsten, met Pidcock als de topfavoriet bij de mannen elite. Al zullen de Belgen zich niet zomaar laten kennen en willen ze in dit WK zonder titelverdediger Van der Poel het onderste uit de kan halen.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn er niet bij, dat verhaaltje is inmiddels welbekend. Bij de vrouwen ontbreken twee grote namen vanwege ziekte: Denise Betsema en Annemarie Worst. Er komen natuurlijk nog andere categorieën aan bod op dit WK dan enkel de elite.

Laat ons dus eerst het schema overlopen. Vanavond om 19u30 Belgische tijd beginnen de WK-activiteiten met de Team Mixed Relay. Al is dat enkel een test-event, geen officieel WK. Zaterdag gaat het dan echt om de knikkers: de junioren dames rijden om 18u, de U23 heren om 20u en de dames elite om 21u30. Zondag is het aan de junioren heren om 18u, de U23 dames om 20u en de heren elite om 21u30 (telkens Belgische tijd).

© photonews

De cross bij de heren elite is dus zoals steeds de afsluiter. Tom Pidcock komt in die wedstrijd aan de start als topfavoriet. Eens hij de vorm te pakken had, was hij na Van Aert de beste man in het veld, maar in het laatste weekend voor dit WK moest hij telkens een Belg met een andere naam voor zich dulden. Dat geeft de Belgische ploeg hoop dat WK-goud mogelijk is.

Kopman bij de Belgen is Eli Iserbyt, op basis van de regelmaat die hij dit seizoen al tentoon heeft gespreid en zijn knappe zege in Hoogerheide. Voor Aerts en Vanthourenhout is dit uiteraard evenzeer een hele grote kans op een medaille of zelfs de wereldtitel. Naast Pidcock is het ook rekening houden met Van der Haar, die op het EK al bewees in staat te zijn op een kampioenschap met alles en iedereen af te rekenen.

STERREN WK VELDRIJDEN HEREN

*** Tom Pidcock

** Eli Iserbyt

* Toon Aerts - Michael Vanthourenhout - Lars van der Haar

© photonews

Bij de vrouwen domineerde Lucinda Brand het seizoen. Ze deelt de favorietenrol wel met Marianne Vos, die in Hoogerheide ronduit indrukwekkend was en naar dit WK heeft toegewerkt. De strijd om de derde plek ligt min of meer open. Er wordt veel verwacht van Kata Blanka Vas. In een Belgisch droomscenario zou dat brons misschien kunnen gaan naar Sanne Cant, als zij een superdag kent en alle puzzelstukjes in mekaar vallen.

STERREN WK VELDRIJDEN DAMES

*** Lucinda Brand - Marianne Vos

** Kata Blanka Vas

* Ceylin del Carmen Alvarado - Sanne Cant - Clara Honsinger - Maghalie Rochette - Inge van der Heijden