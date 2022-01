Adrie van der Poel, Groenendaal en Boom waarschuwen Belgen voor druk: "Al veel over Pidcock zien verschijnen?"

Pidcock is favoriet op het WK, de Belgen willen het hem moeilijk maken. Wat denken Adrie van der Poel, Richard Groenendaal en Lars Boom daarvan? Deze drie Nederlanders hebben één ding met mekaar gemeen: ze zijn allen al wereldkampioen veldrijden geweest.

Ze weten dus waarover ze spreken en mogen dat doen in De Zondag. De factor stress komt aan bod. "De Belgische media zitten er altijd zo dicht op", merkt Adrie van der Poel op. "Iserbyt en Pidcock worden als de grote favorieten naar voren geschoven, maar heb jij al veel over Pidcock zien verschijnen? Men schrijft meer over Iserbyt, dus komt de druk automatisch bij hem terecht."

© photonews

Groenewegen gaat verder door op het thema. "Stress speelt voor iedereen een rol, dat is zeker. Als je in topvorm bent, ben je stressbestendiger." Boom ziet ook de ene er beter mee omgaan dan de andere. "Eli Iserbyt, Tom Pidcock en Lars van der Haar zijn al vaak op het podium van een grote wedstrijd geëindigd. Bij Toon Aerts heb ik het gevoel dat hij daar iets moeilijker mee om kan."

Een pronostiek om te besluiten? Groenendaal durft er zich niet aan wagen. "Het is een atypische wedstrijd op een atypisch parcours. Ik weet het echt niet." Boom gaat voor de topfavoriet. "Ik denk dat Pidcock de titel pakt voor Van der Haar en Iserbyt." Van der Poel voorspelt een Nederlandse wereldkampioen. "Ik tip op Van der Haar voor Pidcock en Iserbyt."